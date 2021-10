Internationale gijzelsoftwarebende opgerold met hulp van Nederland

Het netwerk voerde volgens de Nederlandse politie aanvallen met gijzelsoftware (ransomware) uit op kritieke infrastructuur over de hele wereld, zoals overheden en multinationals. Eén van die bedrijven was een in Rotterdam gevestigde multinational. De naam van dat bedrijf is niet bekendgemaakt.



De aanvallen van de criminele organisatie zouden vermoedelijk meer dan 1800 slachtoffers in 71 landen hebben gemaakt. Dinsdag vonden in Oekraïne en Zwitserland doorzoekingen plaats in woningen van verdachten. “Het merendeel van deze verdachten wordt door Europol beschouwd als grote criminelen die in meerdere onderzoeken voorkomen”, aldus de politie. De verdachten zijn nog op vrije voeten. In een later stadium in het onderzoek wordt gekeken wat er met ze gaat gebeuren.