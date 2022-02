Is de Samsung Galaxy S21 FE nog op tijd, nu de S22 al bijna verschijnt?

ReviewSamsung heeft zijn klapstuk van vorig jaar in een nieuw jasje gestoken met de Galaxy S21 FE. Weet Samsung met de ‘welkomsttelefoon’ een sweet spot te raken? En is het toestel niet te laat nu de S22 voor de deur staat?

Dit is een ingekorte versie van een review die eerder ook op Tweakers verscheen.

Samsung bedient al sinds jaar en dag praktisch elk marktsegment in de smartphone-industrie. Het bedrijf brengt al een aantal jaar ook een toestel uit dat tussen de high-end vlaggenschepen en midrange-toestellen valt, die ze eerder ook Lite-versies noemden, zoals de Galaxy S10 Lite. Het zijn ‘welcome-devices’, gemaakt om aspirant-kopers van een middenklasser-smartphone te bewegen naar het hogere segment.

Tegenwoordig brengt het bedrijf deze toestellen op de markt als smartphones voor fans. Vorig jaar werd de telefoon zelfs Samsung Galaxy S20 FE genoemd, waarbij FE staat voor Fan Edition. Dit toestel is krachtiger dan de gewone S20, maar heeft wel een minder luxe behuizing en cameraopstelling. De telefoon was daardoor wel een stukje goedkoper.

Dit jaar doet Samsung hetzelfde met de Galaxy S21 in de vorm van de Galaxy S21 FE 5G. Het bedrijf lijkt dezelfde ‘fout’ te maken als het met de S10 Lite deed. De late introductie van die smartphone had tot gevolg dat het toestel ondergesneeuwd raakte door de volgende generatie smartphones, de S20-serie. Dat is een van de redenen waarom de S10 Lite nooit het succes is geworden dat de S20 FE wel was.

Behuizing

Als je de Galaxy S21 FE oppakt, valt meteen op hoeveel dit toestel lijkt op de populaire A52s. De behuizing van deze smartphone is gemaakt van hetzelfde plastic als het midrange-toestel en als je de twee smartphones met het scherm naar boven naast elkaar legt, zijn ze bijna niet van elkaar te onderscheiden.

Waar de A52s is uitgerust met een koptelefoonaansluiting mist deze op de S21 FE. Iets waar we in dit duurdere segment helaas niet meer van opkijken. Ook de mogelijkheid de telefoon uit te breiden met een microSD-kaart mist. De smartphone is verder water- en stofdicht.

Amoledscherm

Het amoledscherm is volledig vlak en heeft in het midden het welbekende cameragaatje. Het 6,4 inch grote beeld ververst met maximaal 120 beeldjes per seconde en heeft een resolutie van 1080 bij 2400 pixels. Bovenop zit stevig Gorilla Glass dat beschermt tegen klappen.

Het scherm schakelt terug naar een ververssnelheid van 60 beeldjes per seconde als de accu bijna leeg is. In deze modus gaat hij langer mee op één batterijlading. Met de algehele ervaring van de smartphone zit het wel goed. Het scrollen gaat lekker vloeiend en wij hebben geen haperingen of stotteringen gezien.

Camera

De Galaxy S21 FE heeft net als de S21 en S20 FE drie camera’s aan de achterkant van 8, 12 en 13 megapixel. De frontcamera heeft een resolutie van 32 megapixel.

Het eerste dat ons opvalt bij het maken van foto’s is dat Samsung niet heeft stilgezeten wat de softwarematige nabewerking betreft. De foto’s van de S21 FE zijn nog net wat gedetailleerder dan die van de S20 FE. Ook is er minder ruis en een betere contrastverhouding te zien. Vooral in de schaduwrijke delen is goed te zien dat er meer detail wordt vastgelegd zonder dat dit gepaard gaat met extra ruis.

Bij wat kleurrijkere foto’s is te zien dat de S20 FE de kleuren wat meer lijkt te boosten dan de andere toestellen, voor de rest lijkt het redelijk gelijk op te gaan. Kleine lettertjes zijn op foto’s goed te lezen, als we echter kijken naar de andere details moeten we concluderen dat de S21 FE opnieuw als winnaar uit de bus komt. De foto’s hebben een verwaarloosbare ruis en de details zijn goed zichtbaar.

Software

De Galaxy S21 FE is de eerste smartphone die wordt geleverd met Android 12 en OneUI versie 4. Zoals we van Samsung gewend zijn is de gebruikersinterface van het Koreaanse bedrijf anders dan het standaard besturingssysteem van Google. De iconen zien er anders uit evenals de menu’s en de navigatieknoppen. Samsung levert wel de standaard Google-apps mee, maar voor een aantal standaard Android-apps is er een eigen Samsung-variant.

Daarnaast zijn er ook nog enkele andere Samsung-apps die niet ter vervanging dienen voor een standaard app of handeling: Game Launcher, Samsung Free, Facebook, OneDrive en AR-Zone. Behoorlijk wat mogelijk onnodige toevoegingen. Bijna geen van deze apps kan worden verwijderd. Game Launcher laat zich hooguit verbergen en voor de rest zijn alleen Facebook en Tips te wissen.

Processor

De Samsung Galaxy S21 FE is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 888-processor en heeft afhankelijk van het model 6 of 8GB werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslag.

Wij konden alle zware apps die wij op het toestel draaiden zonder problemen gebruiken. We merkten echter wel op dat bij het spelen van de zwaardere games er na enige tijd problemen optraden, waardoor de hoeveelheid beeldjes per seconde afnam. Niets ernstigs en niet storend, maar wel het vermelden waard.

Accu

De accu van de Galaxy S21 FE heeft een capaciteit van 4.500mAh. Tijdens onze tests wist de telefoon het langer vol te houden dan de eerdere S21 en de OnePlus 9 bij het bezoeken van websites. Bij gebruik van 4G-internet doet hij het ongeveer hetzelfde als zijn concurrenten, terwijl hij bij het kijken van video’s relatief snel leegliep.

Samsung levert bij de telefoon ook geen lader mee: alleen een USB-C-kabel zit in de doos. Wel ondersteunt het toestel snelladen, tot een capaciteit van 25 watt.

Conclusie

De Samsung Galaxy S21 FE wordt door Samsung in de markt gezet als een lichtere versie van de S21, waarbij op een paar punten is bezuinigd om hem betaalbaarder te maken. Dat is te zien aan de behuizing en het iets mindere scherm. Van de bezuinigingen is verder weinig te zien. De smartphone is goed stof- en waterafwerend, heeft een betere camera en dezelfde krachtige processor.

Hierdoor is de prijs het enige dat doet twijfelen. Op het moment kost deze smartphone ongeveer hetzelfde als de luxere S21, waardoor je voor net wat meer functies zou neigen naar het ‘echte vlaggenschip’. Als het je om langere software-ondersteuning en het maken van mooie foto’s gaat, dan is de Galaxy S21 FE het betere toestel.

