Is die smartphone-deal wel écht een koopje? Bekijk het hier

De deals in dit artikel worden elk kwartier geüpdatet waardoor de beste deals meteen zichtbaar zijn. Daarnaast kun je de prijzen vergelijken met de prijs van een week geleden. Hierdoor wordt duidelijk of er sprake is van échte aanbieding.

Op basis van (historische) data uit onze prijsvergelijker vind je in dit artikel een overzicht van aanbiedingen waarbij de prijs minstens 12,5 procent lager is dan de laagste prijs vorige week. Sterker nog: we doen zélf een check of producten de afgelopen drie maanden niet toevallig voor het aanbiedingsbedrag (of minder) verkrijgbaar zijn geweest. Zo zorg je ervoor dat je snel de échte aanbiedingen kunt vinden.