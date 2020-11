Jacht op spaargeld consument: recordomzet online retailers verwacht tijdens Black Friday

Black Friday Is die smartphone-deal wel écht een koopje? Bekijk het hier

17:14 Is het tijd voor een nieuwe smartphone? Dan is dit het uitgelezen moment. Het is deze week Black Friday, een commerciële feestdag waarin de meeste webwinkels met flinke aanbiedingen smijten. Deze site houdt deze shops in de gaten met onze prijsvergelijker die je onderaan dit artikel vindt, zodat je niet een oneerlijke aanbieding koopt.