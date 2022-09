Japanse regering verklaart ‘oorlog’ aan floppydisk in digitale transformatieslag

Kono, een van de meest zichtbare politici van de regerende Liberaal-Democratische Partij en vaak door kiezers genoemd als premierskandidaat, is een uitgesproken criticus van bureaucratische inefficiënties. Vooral als ze worden veroorzaakt door verouderde praktijken en dan denkt hij met name aan het faxapparaat en de hanko, een handgesneden, rode stempel die nog altijd nodig is voor het rechtsgeldig maken van officiële documenten zoals huwelijksakten. De bewindsman probeerde het gebruik van beide te beteugelen toen hij minister voor Administratieve hervorming was, tussen 2020 en 2021, maar ze worden nog steeds veel gebruikt. ,,Ik wil van het faxapparaat af”, zei hij dinsdag nog op zijn persconferentie.

Niet de enige

Japan is niet het enige land dat moeite heeft om verouderde technologie geleidelijk uit te faseren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie kondigde pas in 2019 aan dat het een einde had gemaakt aan het gebruik van diskettes - door technologiebedrijf IBM in 1971 gelanceerd - in een controlesysteem voor zijn nucleair arsenaal. Het Japanse conglomeraat Sony Corporation stopte in 2011 met het maken van de schijven. Veel jonge mensen zouden moeite hebben te beschrijven hoe ze er een moeten gebruiken of er zelfs eentje te herkennen op de moderne werkplek.