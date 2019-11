Julian Assange klaagt over slechte computer in cel

Assange verscheen via een videolink bij de rechtbank in Londen en sprak alleen om zijn naam en geboortedatum te bevestigen in de hoorzitting die slechts enkele minuten duurde.



Zijn advocaat, Gareth Peirce, vertelde de rechtbank dat haar cliënt niet in staat was zich adequaat voor te bereiden op zijn “zeer uitdagende zaak”, omdat de computer die hij had gekregen niet geschikt was. “Na maanden strijd kreeg hij een computer, maar het is niet het soort computer dat nodig is om aan de zaak te werken,” zei Peirce. Rechter Vanessa Baraitser zei dat ze geen jurisdictie had over zijn omstandigheden in de gevangenis.