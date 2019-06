Kevin (27) is luidruchtige Pokémon-trainers spuugzat en dwingt maker tot actie: ‘Was er klaar mee!’

De gekte rondom Pokémon Go, de smartphonegame waarbij spelers in de echte wereld op zoek moeten gaan naar Pokémon, is nog altijd niet gaan liggen. Dat weet de 27-jarige Kevin uit Oss als geen ander. Zijn stoep was de afgelopen maanden het decor van luidruchtige Pokémon-trainers. ,,En daar ben je op een gegeven moment wel klaar mee.”

Pokémon Go zorgde in de loop der jaren voor nogal wat ophef doordat spelers volledig opgingen in het spel en daardoor geen rekening meer hielden met hun omgeving. Zo liepen spelers ongevraagd huizen binnen, begaven ze zich op treinsporen en werden zelfs ziekenhuizen en begraafplaatsen overspoeld door Pokémon-vangers. Ontwikkelaar Niantic haalde in aanloop naar een kort geding uiteindelijk alle Pokémons uit beschermde (natuur)gebieden.

Hoewel de piek van de hype geweest is, komen er nog honderden ‘trainers’, zoals de Pokémon-jagers ook genoemd worden, naar steden als Oss. En dan niet ergens in een wandelpark of een verlaten weiland, maar midden in een woonwijk. Tot frustratie van Kevin. ,,Het was hier een komen en gaan van auto’s”, vertelt hij. ,,Ik had niet direct in de gaten wat er aan de hand was. Eerst denk je aan drugsdealers, of gewoon aan hangjongeren die het leuk vinden om zo laat nog zo veel kabaal te maken.”

‘Ik dacht: verrek!’

Op een avond, als het buiten weer flink rumoerig is, kijkt Kevin uit zijn huis, ter hoogte van de Koningspage. Hij ziet een stilstaande auto met daarin een volwassen man achter het stuur. Hij heeft vier telefoons op zijn schoot liggen. ,,Ik dacht verrek: die man zit gewoon bij mijn Wifi in te breken!”, vertelt Kevin. ,,Maar toen ik beter keek zag ik dat hij iets anders aan het doen was. Hij maakte met zijn vingers telkens dezelfde beweging. Ik herkende die beweging: hij was met Pokéballs aan het gooien. Met vier telefoons, een man van rond de veertig.”

Vanaf dat moment weet Kevin wat er gaande is. Hij installeert de app van Pokémon Go op zijn telefoon om het te controleren. Zijn vermoedens blijken juist: er staat een Pokémon Gym bij hem voor de deur, speelvechtarena’s waar Pokémon-trainers samenkomen om het tegen elkaar op te nemen. Er zijn relatief gezien maar weinig Gyms op de kaart in Nederland. Als er één zich midden in een woonwijk bevindt, maakt het tot een aantrekkelijke locatie voor veel spelers.

Geluidsoverlast

Maar Kevin ziet er de lol minder van in. Hij snapt dat Pokémon Go voor veel mensen een visueel aantrekkelijk spelletje is, maar op geluidsoverlast zit hij niet te wachten. ,,Ik woon hier nog maar net en wil niet iedere avond geconfronteerd worden met geschreeuw, gelach en onbekende types voor mijn deur. Dat gaan ze maar ergens anders doen. Ik dacht op een gegeven moment dat er iemand hier in de straat wilde inbreken, zo laat waren ze hier aan het jagen. Dat kan toch niet?”

Geïnspireerd door eerdere rechtszaken stuurt Kevin een mailtje naar Niantic, de ontwikkelaar van Pokémon Go. Die geeft hem slecht nieuws: Kevin is niet de wettelijke eigenaar van het stuk grond en mag daarom geen bezwaar maken. Dat is enkel voorbehouden aan de gemeente. ,,Ik vond dat nergens op slaan en dat heb ik ze ook duidelijk gemaakt in een nieuwe mail. Ik heb bewijs dat ik vanuit mijn woonkamer overlast ervaar als gevolg van hun product. Dat moeten zij rechtzetten, niet de gemeente.”

Er vallen mails over en weer, waaruit blijkt dat Niantic niet zomaar elk verzoek van klagers honoreert. Uiteindelijk gaat de studio alsnog overstag. ,,Ik heb ze gelukkig duidelijk kunnen maken dat het geen moer uitmaakt of ik of de gemeente eigenaar is van het stuk grond. Ze moeten gewoon de overlast zo veel mogelijk beperken. Ik hoop dat ze daar in het vervolg bij andere mensen ook rekening mee gaan houden. Pokémon Go is hartstikke leuk, maar de bijbehorende overlast moeten we niet onderschatten, het kan een grote impact op je leven hebben.”

In video hieronder, van een jaar geleden, vertellen jongeren wat zij zo leuk vinden aan Pokémon Go: