‘Kinderen willen vaker met hun ouders gamen’

Volgens kinderen tussen de 8 en 15 jaar zoekt 65 procent van de ouders maar soms tot zelden informatie op over een game die ze spelen. En bijna de helft van de ouders gamet niet of zelden - minder dan eens per maand - samen met hun kind.

‘Ouders snappen games beter’

Bijna de helft van de kinderen, 47 procent, denkt wel dat de ouders interesse hebben in hun gamegedrag. ,,In 2003 voerden we een soortgelijk onderzoek uit en toen was dit cijfer significant lager. Ongeveer een op de drie kinderen gaf toen aan dat hun ouders zich in de geschiktheid en inhoud van games verdiepten. Ouders van nu snappen gamen beter, maar zelf mee-gamen is de volgende stap", zegt Jeroen Jansz, hoogleraar Communicatie en Media aan de Rotterdamse universiteit.

Woordenschat vergroot

Volgens het onderzoek zien ouders zowel positieve als negatieve effecten van hun gamende kinderen. Zo bestaat de angst dat hun kinderen te weinig met andere kinderen spelen of dat ze fysieke klachten krijgen. Maar de kids leren ook andere talen en hun woordenschat wordt vergroot. Dat zien de ouders dan weer als positief. Maar 60 procent van de ondervraagde kinderen zegt dat hun ouders zelden tot nooit de positieve kanten van het gamen tegen ze vertellen.

Voor het onderzoek werden in opdracht van VodafoneZiggo 534 kinderen van tussen de 8 en 15 jaar ondervraagd en er deden 534 ouders aan mee.

Lesprogramma