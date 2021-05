Knappe koppen ontwerpen vliegende waterstofboot

Défano Holwijn en Sylvana Simons genomi­neerd voor The Best Social Awards

7 mei Enkele genomineerden in de zogenoemde audience-categorieën van The Best Social Awards zijn bekend. Onder anderen Défano Holwijn, Bram Krikke en Diederik Gommers maken kans op de award voor Beste Personality. In de categorie Beste Politicus zijn onder anderen Rob Jetten (D66), Sylvana Simons (BIJ1) en Pieter Omtzigt (CDA) kanshebbers.