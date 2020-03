Koffiemachines met capsules: dit zijn de populairste van dit voorjaar

Sage Creatista Plus Black Truffel (€ 429)

Volledig scherm Sage Creatista Plus Black Truffel. © Sage

Caffè americano, lungo, cappuccino, espresso, ristretto of gewoon warme melk: voor een paar honderd euro heb je tegenwoordig een machine in huis die je het hele spectrum van de plaatselijke koffiebar levert. Dit Nespresso-toestel van het Australisch-Britse merk Sage heeft een opwarmingstijd van amper drie seconden, acht varianten koffie en elf melk-temperatuurstanden. De koffie zet je onder een pompdruk van 19 bar. Voor een toestel van meer dan 400 euro mag je natuurlijk ook wel iets verwachten op het vlak van design, en daarin stelt Sage wat ons betreft niet teleur. Bekijk hier de Sage Creatista Plus Black Truffel.

Krups CitiZ (€ 139)

Volledig scherm Krups CitiZ. © Krups

Deze Nespresso-machine van het Duitse merk Krups is een compact beestje. Perfect voor kleine keukens. Hij heeft wel de kracht om espresso’s en lungo’s - in twee kopgroottes - te zetten onder een druk van 19 bar. Het toestel warmt ook binnen de 25 seconden op. Belangrijk om te weten: dit toestel heeft geen melkopschuimer, en maakt dus enkel ‘pure’ koffie. Bekijk hier de Krups CitiZ.

De’Longhi Lattisima Touch (€ 199)

Volledig scherm De’Longhi Lattisima Touch. © De'Longhi

Een overzicht van koffiemachines zonder een Italiaans merk te vermelden? Heiligschennis! Het Italiaanse De’Longhi is een favoriet onder wannabe barista’s, die sowieso een apparaat mét melkopschuimer willen. De Lattisima Touch heeft een uitneembaar melkreservoir - je kan de melk dus ook gewoon in je koelkast bewaren - en de geïntegreerde melkopschuimer zorgt ervoor dat je zelf de textuur van het melkschuim kan instellen. Bekijk hier de De’Longhi Lattisima Touch.

Smeg ECF01PBEU (€ 349)

Volledig scherm Smeg ECF01PBEU. © Smeg

Nog een Italiaanse designklassieker die je terugvindt in menig keuken: Smeg, hier in pastelblauw. Ideaal aan dit toestel is dat je de keuze krijgt: je kan versgemalen koffie gebruiken óf koffiepads, als je bijvoorbeeld eens erg gehaast bent. De watertemperatuur kan je zelf aanpassen, en er is een stoompijp om melk mee op te schuimen. Extra handig is dat het toestel je zelf vertelt wanneer het een schoonmaakbeurt nodig heeft. Bekijk hier de Smeg ECF01PBEU.

Severin Espresa Plus (€ 170)

Volledig scherm Severin Espresa Plus. © Severin