Kun je binnenkort het aantal likes op jouw Instagramberichten verbergen?

Instagram is bezig met het testen van een functie die het aantal likes op een bericht onzichtbaar maakt voor de volgers van het account. Dit moet ervoor zorgen dat gebruikers zich meer gaan richten op de boodschap zelf en minder op het aantal likes. De functie is nog niet geactiveerd.

De mogelijkheid de like-teller in Instagram te verbergen werd ontdekt door Twitter-gebruiker Jane Manchun Wong, die haar vinding doorspeelde aan techwebsite TechCrunch. Ze merkte de functie op in de code van de Android-app en slaagde erin een aantal screenshots te maken. Daarop is te zien dat de like-teller bij een bericht ontbreekt, maar dat er wel nog enkele profielfoto’s en namen worden getoond van volgers die de post leuk vinden. Alleen de persoon die het bericht heeft geplaatst, krijgt het totale aantal likes te zien.

Een woordvoerder van Instagram bevestigde aan TechCrunch dat er inderdaad wordt geëxperimenteerd met een verbergfunctie. ,,De functie is momenteel niet zichtbaar voor het publiek, dus we zijn ook nog niet officieel aan het testen. Wel bekijken we voortdurend hoe we de druk op Instagram kunnen verminderen.’’

Door een verbergfunctie hoeven gebruikers zich volgens het sociale netwerk bijvoorbeeld geen zorgen meer te maken over het aantal likes, of over de vraag of ze beter of slechter presteren dan hun vrienden. De functie zou gebruikers ook kunnen motiveren meer authentieke zaken te publiceren in plaats van berichtjes die uitsluitend bedoeld zijn om te scoren.