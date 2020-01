Landelijke storing bij KPN verholpen

De storing ontstond in een netwerk in het datacenter in Amsterdam, meldt een woordvoerder. Bellen via WhatsApp en data versturen was nog wel mogelijk, maar mobiel en vast bellen niet. Die storing is nu verholpen.



De webcareservice van het bedrijf zei op Twitter dat er een grootschalige telefoniestoring was ontstaan. ‘Er zijn veel klanten die hierdoor getroffen zijn, dus we zijn met de hoogste prioriteit bezig om dit op te lossen. Excuses voor het ongemak!’