Laptop of desktop? De voordelen op een rijtje

De meeste gebruikers die een nieuwe computer in huis halen, kiezen een laptop. Die kun je buitens- en binnenshuis overal met je meenemen. Toch zijn er ook nog flink veel goede argumenten voor een klassieke desktop. We bekeken de voordelen van beide.

VOORDELEN LAPTOPS

1. Mobiel

Het belangrijkste voordeel van een laptop is dat je er in principe overal mee kan werken: aan je bureau, de keukentafel of in de tuin, maar ook op de trein of op locatie. Gewicht is hier een belangrijke factor - een hele dag onderweg met een laptop van 2,5 kg ga je voelen -, en de goede laptops in de zogenaamde Thin&Light-categorie zijn vaak prijzig.

2. Compacter

Ook qua afmetingen zal een laptop het altijd winnen van een desktop-set-up: de traditionele computers op zich zijn vaak al uit de kluiten gewassen torens, en dan moet er nog eens een monitor, een toetsenbord en een muis bij. Laptops zijn maar zo groot als hun schermdiagonaal, dat varieert van 10 inch (25 cm) tot 17 inch (43 cm), met 15 inch (38 cm) als de meestvoorkomende standaard.

3. Minder energieverbruik

Een onderbelicht aspect is het energieverbruik. Een desktop die 8 uur per dag draait zou bijna 600 kWh verbruiken, een laptop die 8 uur per dag aanstaat maar tussen de 150 en 300 kWh. Dat scheelt behoorlijk.

De populairste laptops van het moment

Asus TUF Gaming FX506IV-BQ123T-BE

Volledig scherm Asus TUF Gaming FX506IV-BQ123T-BE © Asus

Een laptop voor het zwaardere werk. Met de Asus TUF Gaming FX506IV-BQ123T-BE kan je de nieuwste games gemakkelijk draaien. Dat komt vooral door de snelle AMD Ryzen 7 als processor en de Nvidia Geforce RTX 2060-videokaart. Dat maakt de Asus wel een stukje duurder en iets zwaarder in gewicht (2,3kg).

Acer Aspire 5 A515-55-552M

Volledig scherm Acer Aspire 5 A515-55-552M © Acer

De Acer Aspire 5 A515-55-552M beschikt over een prima i5 processor met 12 GB werkgeheugen. Het scherm is 15,6 inch met een resolutie van 1920x1080. Grafisch is de Acer niet fantastisch, maar dat compenseert de laptop met een goede prijs.

Apple MacBook Pro 2019

Volledig scherm Apple MacBook Pro 2019 © Apple

De Apple MacBook Pro is een krachtige thin & light laptop. Het scherm heeft een indrukwekkende resolutie van 2560x1600, maar is met zijn 13,3 inch wel aan de kleine kant. Voor onderweg is de MacBook Pro ideaal met zijn 1,37 kg.

VOORDELEN DESKTOPS

1. Uitbreidbaar

Computernerds en gamers zweren vaak bij een desktop, en wel hierom: een desktop haal je gemakkelijker uit elkaar om vervolgens uit te breiden met individuele componenten. Denk bijvoorbeeld aan videokaarten, meer geheugen of een nieuwe SSD. Op deze manier gaat je PC een stuk langer mee.

2. Groter scherm

Ook qua beeld kan je met een desktop veel meer kanten op. Monitors bestaan namelijk in schermdiagonalen van 15 inch (38 cm) tot 50 inch (127 cm). Je kan een curved model nemen, of een ultrawide, of eentje dat speciaal ontwikkeld werd voor gamers. Of kies meteen voor twee schermen naast elkaar, ook erg handig voor het thuiswerken.

3. Meer kracht

Als je veel vraagt van je computer, omdat je bijvoorbeeld met zware bestanden (foto, video) werkt of de allernieuwste games speelt, dan heb je ook kracht nodig. De grafische processoren zijn een stuk krachtiger in hun desktopversie dan in de laptop-uitvoering. Natuurlijk zijn er ook laptops die flink veel kracht onder de motorkap hebben, maar dat zie je direct terug in de prijs. Bovendien zijn dat soort laptops ook een stuk minder draagbaar.

De populairste desktops van het moment

HP Pavilion TP01-0200nd

Volledig scherm HP Pavilion TP01-0200nd © HP