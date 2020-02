Larry Tesler, bedenker van copy-paste, overleden

Tesler begon in de jaren 60 zijn loopbaan in Silicon Valley en groeide uit tot een waar icoon binnen de IT. Bij Xerox, een bedrijf dat kopieermachines en printers maakt, deed hij zijn belangrijkste uitvinding: de opdrachten maken om tekst te knippen, te kopiëren en te plakken. De techniek werd in 1983 overgenomen door Apple. Windows-computers volgden later. Inmiddels is het woord ‘copy-pasten’ zelfs opgenomen in de Van Dale.