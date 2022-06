Last van trage wifi? Dit is de beste snelle router onder de 300 euro

Dit is een ingekorte versie van een artikel op Tweakers. Lees hier de volledige tekst.

De router is, simpel gezegd, de machine die het internet beschikbaar maakt voor de apparaten in jouw huis. Het is de router die het wifi-netwerk in de lucht houdt en de data van jouw computer en telefoon doorstuurt naar het internet en andersom. Daarom is het belangrijk dat jouw router een grote hoeveelheid data tegelijkertijd kan verwerken. Want hoe snel je internet ook is, je merkt er weinig van als jouw router de informatie niet snel genoeg kan doorspelen.

In deze test kijken we naar wifirouters met een minimumsnelheid van 2,5Gbit per seconde, met een maximum prijs van 300 euro. Daarbij is niet alleen de apparatuur die de fabrikant gebruikt belangrijk, maar ook de software die daarbij geleverd wordt. Want hoe meer instellingen je makkelijk kunt veranderen, hoe beter je jouw wifi-netwerk aanpast op je woonsituatie.

Aan de hand van deze voorwaarden komt de FritzBox 4060 van AVM als beste uit de test. Niet alleen vanwege de uitstekende hardware, maar ook omdat de FritzBox 4060 dit combineert met sterke software die voor een solide verbinding zorgt.

Veertien antennes

De FritzBox 4060 heeft een vrij onopvallend uiterlijk, zeker vergeleken met andere routers in deze klasse. Maar onder het witte plastic zitten onder andere veertien antennes, een krachtige chipset en 4GB opslaggeheugen verborgen. Die opslag wordt niet alleen gebruikt voor het besturingssysteem FritzOS, maar ook voor het opslaan van ingesproken boodschappen op het antwoordapparaat.

Een antwoordapparaat lijkt weinig met een router te maken te hebben, maar de FritzBox bezit over een DECT-radio. Daardoor kun je ook draadloze huistelefoons en andere smarthome-apparatuur aansluiten. Als je dit wilt doen kun je al snel met veel andere apparaten van AVM eindigen, maar de manier waarop de FritzBox alles samenbrengt is uniek.

In onze wifitests scoort de Fritzbox overal zeer netjes, wat absoluut niet vanzelfsprekend is. Goed scoren in de wifitest is namelijk niet enkel een kwestie van goede hardware; de router heeft ook goede software nodig, die de juiste beslissingen neemt onder verschillende netwerkomstandigheden. Het is duidelijk dat AVM hier veel ontwikkeltijd in heeft zitten.

Een ander punt waar de software goed op scoort, is de instelbaarheid. Een instelling veranderen gaat lekker snel en de router biedt veel verschillende functies. Toch wordt het nergens echt onoverzichtelijk. Voor de echte expert mist er soms wat diepgang, maar met zoveel extra functies als de FritzBox biedt zou dat waarschijnlijk in een ondoorgrondelijk woud aan instellingen uitmonden. Bovendien vragen wij ons af of er eigenlijk überhaupt veel te verbeteren valt aan de wifi-instellingen van deze router.

