Led, oled, qled, micro-led: wat betekenen al die tv-specs nou eigenlijk?

Trends in de tv-wereld komen en gaan. Ging de discussie vroeger over of een plasma-tv of een lcd-tv beter was, nu gaat het veelal over oled versus led. Samsung maakt het er met haar eigen qled-televisies qua naamgeving in ieder geval niet overzichtelijker op en dan zijn er die roepen dat microled dé toekomst van televisiekijken wordt. Wie heeft er gelijk?

Als je op het punt staat om een nieuwe televisie aan te schaffen is vooral belangrijk dat je een aantal zaken voor jezelf laat meewegen. Wat is je budget, of anders gezegd: hoeveel geld wil je aan een tv uitgeven? Wat voor type kijker ben je? Hou je bijvoorbeeld van sportwedstrijden of kijk je liever films? Kijk je veel, af en toe of heel weinig? Die kenmerken zullen voor een groot deel mede bepalen welke techniek je het best kunt kiezen.

Led

Led-technologie komt voort uit de lcd-technologie van weleer en maakt gebruik van vloeibare lcd-kristallen die licht doorlaten en tegenhouden, in combinatie met microscopische kleurfilters. Verschil met de lcd-tv’s van vroeger is dat lcd gebruikt maakt van lichtdiodes. Die techniek is energiezuiniger, neemt minder ruimte in (waardoor tv’s veel dunner zijn) en dat zorgt voor heldere beelden.

Het voordeel van led-tv’s is dat ze ook overdag mooi en helder beeld produceren. Ideaal dus als je bijvoorbeeld overdag televisie wilt kijken, omdat je Formule 1 volgt. Bovendien zijn led-tv’s in de regel goedkoper dan oled-tv’s en hebben ze minder last van reflectie.

Oled

De techniek achter oled is fundamenteel anders en gebruikt geen achtergrondverlichting om licht te produceren. De pixels zelf - de miljoenen kleine puntjes waaruit het beeld is opgebouwd - geven zelf licht af. Een van de belangrijkste factoren voor beeldkwaliteit is het zwartniveau. Oled-tv’s kunnen ongebruikte pixels volledig uitschakelen, voor een zeer diep contrast. Zelfs de duurste tv's met qled of led laten altijd wat licht door, wat per definitie leidt tot subtiele wazige, grauwere zwartniveaus rond heldere delen.

Film- en gameliefhebbers zijn fan van oled, omdat daarbij zwarte beelden en contrast erg belangrijk zijn. Ook is de kijkhoek bij oled-tv’s over het algemeen beter bij dan bij led-tv’s.

Tekst gaat verder onder de prijsvergelijker.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Qled

Samsung heeft qled groot gemaakt en lange tijd was het een exclusieve techniek van deze elektronicafabrikant. Inmiddels zijn er ook andere fabrikanten die van qled gebruikmaken, maar Samsung blijft de bekendste.

Deze schermen maken gebruik van quantum dots; microscopisch kleine moleculen die, wanneer ze door licht worden geraakt, hun eigen verschillend gekleurde licht uitstralen. Hierdoor krijg je zeer gedetailleerde kleuren en de helderheid die je ook bij een goede led-tv ziet. Echter, waar led-tv’s het af moeten leggen qua diepe zwartwaarden, komen de qled-tv’s behoorlijk dicht in de buurt van het zwart van oled-tv’s.

Microled

De nieuwste techniek in tv-land is microled. Schermen met deze techniek maken gebruik van led’s die zo klein zijn dat ze als individuele pixels kunnen functioneren. En een pixel die zijn eigen lichtbron is, heeft geen achtergrondverlichting nodig. Dit betekent dat schermen nog slanker kunnen zijn en beelden over de hele linie beter worden gecontroleerd. Grotere kleurgetrouwheid, heel veel contrast en verhoogde helderheid liggen hiermee in het verschiet.

Een ander voordeel: microled gebruikt geen organische componenten, dus het aantasten van beeldprestaties zoals soms bij oled kan gebeuren, is niet aan de orde bij microled. Microled lijkt dus vooralsnog de allerbeste techniek in huis te hebben, en daarmee de techniek van de toekomst, maar deze schermen zijn momenteel nog heel erg duur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.