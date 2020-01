LG kondigt draadloze oordopjes aan met case die bacteriën moet tegengaan

De oortjes ondersteunen snel pairen en hebben twee microfoons aan boord: een voor spraakinvoer en de andere voor het wegfilteren van het omgevingsgeluid tijdens bijvoorbeeld telefoongesprekken. De oordopjes hebben geen actieve noisecancelling. LG brengt de Tone+ Free deze maand uit in onder meer Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Over een release in Europa is nog niets bekend, al kwamen eerdere Tone-producten ook hier uit. De oortjes kosten in de VS 199 dollar.