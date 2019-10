Libra-project verliest ook moederbedrijf van Booking.com als lid

Gamers, geen paniek: Fortnite is weer speelbaar

12:37 Waar menig gameliefhebber gisteren nog even panikeerde over het einde van Fortnite, maakt de paniek vandaag plaats voor opluchting. Ontwikkelaar Epic Games heeft namelijk Chapter 2 van het razend populaire spel bekendgemaakt. Vandaag is het spel, met 250 miljoen spelers, weer speelbaar.