LIVE | Apple presenteert vanaf 19 uur waarschijnlijk 'goedkope' iPhones

The New York Times koopt populaire internet­spel Wordle

The New York Times heeft het populaire internetspelletje Wordle gekocht. Het exacte bedrag waarvoor de Amerikaanse krant het spelletje heeft overgenomen is niet bekendgemaakt. Wel gaat het om een bedrag ‘met zes nullen’. Door de aankoop wil The New York Times zijn spelletjesaanbod uitbreiden.

1 februari