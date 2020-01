MacBook Air versus de nieuwe MacBook Pro: welke kies je?

Voor wie bij Apple zweert en toe is aan een nieuw toestel, duikt de inmiddels klassieke dubio weer op: moet het een MacBook Pro of een MacBook Air worden? We helpen je in je keuze, gebaseerd op de troeven van de meest recentste modellen.

Maten en gewichten

Laat ons beginnen met het belangrijkste verkoopargument voor de MacBook Air: zijn draagbaarheid. Het is een laptop uit de zogeheten thin&light-categorie, een toestel dus dat een volwaardige laptop is, maar dan wel in een lichtgewicht behuizing.

Qua maten en gewichten is er dus wel een zeker verschil, maar het zal voor heel wat gebruikers toch te weinig zijn om resoluut voor de Air te kiezen: die weegt tegenwoordig maar 1,25 kilogram, maar de dertien-inch-Pro heeft ook maar een gewicht van 1,37 kilo. Ook is de Air, met zijn 14,9 millimeter dikte, niet merkelijk dunner dan de 15,6 mm van de Pro.

Scherm

Het echt belangrijke verschil tussen de twee zit hem in het scherm. De MacBook Air komt alleen in een dertien-inch-versie, bij de Pro kun je kiezen tussen 13,3" en 16". Als je dus absoluut een laptop met een ‘normale’ omvang wilt (de norm ligt, wat laptops betreft, ergens rond de 15 inch of 38 cm), heb je geen andere keuze dan de grotere MacBook Pro.

Wat de kwaliteit en resolutie van het scherm betreft zijn er kleine verschillen: beide varianten hebben Apple’s Retina-scherm, met een resolutie van 2560 x 1600 beeldpunten (de zogeheten WQXGA-resolutie). Daarnaast gebruikt de Pro moderne beeldtechniek voor mooiere kleuren. Wel belangrijk: de Pro heeft de befaamde Touch Bar van Apple (een extra rij toetsen die eigenlijk een klein aanraakscherm is, en die verandert naargelang de software die je gebruikt), de Air niet.

Onder de motorkap

Nog een essentieel verschil, en het punt waarop de Pro uiteraard een stevig voetje voor heeft, is wat er onder de motorkap zit. De Pro heeft een betere grafische chip en een véél betere processor dan de Air. Ook heeft hij aanzienlijk meer aansluitingen voorhanden.

Qua opslag is er, voor de instapmodellen in beide categorieën, geen verschil, maar de duurdere Pro kan een opslagschijf tot 2 terabyte hebben, terwijl de Air maar tot 1 terabyte kan gaan. Maar dan zit je in beide gevallen alweer bij de duurste uitvoeringen.

En tot slot: prijs!