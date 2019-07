Man giet fles water over techmiljardair bij presentatie: ‘Wat is jouw probleem?’

Li, die wordt gezien als een belangrijke techpionier van China, reageerde verbijsterd. ,,Wat is jouw probleem?”, was zijn enige vraag aan de man. Een kleine halve minuut later vervolgde hij zijn speech, die over kunstmatige intelligentie (AI) ging. ,,Zoals je kan zien, ligt de weg naar AI vol onverwachte wendingen”, zei de zakenman. ,,Maar onze vastberadenheid blijft, we blijven gaan. We geloven er sterk in dat AI ieders leven zal veranderen.”



Volgens Chinese media hebben beveiligers de watergooier, wiens identiteit nog niet bekend is, meegenomen. Het lijkt gezien zijn toegangspas om een bezoeker van de conferentie te gaan. Over zijn motief is nog niets bekend.



Baidu kwam enkele jaren geleden negatief in het nieuws nadat een student was overleden na kankertherapie waar de zoekmachine voor adverteerde. Het technologiebedrijf, dat last heeft van de afzwakkende groei van de Chinese economie, rapporteerde in mei zijn eerste kwartaalverlies sinds 2005.