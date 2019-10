Man wil met illegale gsm-blokker vriendin pesten, veroorzaakt telefoonstoring in buurt

Een 30-jarige man uit Haren heeft met een zogeheten gsm-jammer het mobiele telefoonverkeer in de buurt verstoord. Tegen het gebruik van de illegale apparaten wordt hard opgetreden: door de storingen bestaat het risico dat in levensbedreigende situaties niet naar 112 gebeld kan worden.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. ,,Ik heb het apparaat aangezet, omdat ik ruzie had met mijn vriendin”, zei de verdachte vrijdag tegen de politierechter in Assen. Hij woont samen met de vrouw en was kwaad op haar.

Door de gsm-jammer wilde de man haar dwarszitten. Dat was half februari van dit jaar. De Harenaar ging er naar eigen zeggen vanuit dat alleen in hun appartement het mobiele netwerk werd geblokkeerd, zodat zijn vriendin niet kon bellen of internetten.

Vlakbij politiebureau

Maar er kwamen klachten over storingen op een straal van 300 tot 400 meter van het appartement. Het stel woont vlakbij het politiebureau in Haren. ,,Ik ben er behoorlijk van geschrokken toen plotseling allemaal agenten rond het huis stonden. Ik had nooit gedacht dat het buiten ons huis tot storing kon leiden. Juist bij ons thuis deed alles het nog gewoon. Mijn vriendin heeft er niet eens last van gehad.”

Bedoeling om gsm-netwerk te verstoren

De man verklaarde dat hij de gsm-jammer jaren geleden via internet had gekocht. ,,Ik wist dat het illegaal was en heb het ook niet eerder gebruikt. Ik ben echt heel stom geweest.” Volgens de officier van justitie valt het gebruik van de gsm-blokker onder de telecommunicatiewet. ,,Dat is te vergelijken met etherpiraten. Opvallend is dat de eisen voor gsm-jammers zwaarder zijn. Bij iemand die het apparaat gebruikt, is het namelijk de bedoeling om het gsm-netwerk te verstoren.”

Werkstraf 60 uur