Medewerkers Amazon gaan demonstreren op Black Friday

In Nederland niet gestaakt

In Nederland wordt niet gestaakt, maar in landen als Frankrijk en Italië wel. Ook in onder meer de Verenigde Staten, India en het Verenigd Koninkrijk wordt gedemonstreerd. Wereldwijd heeft het bedrijf zo’n 1,3 miljoen medewerkers.



FNV gaat vrijdag protesteren bij de scheepswerf in Alblasserdam waar het zeiljacht van Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, wordt gebouwd. ,,Bezos heeft zijn enorme rijkdom vergaard dankzij, maar vooral ook ten koste van zijn werknemers’’, zegt FNV-bestuurder Michiel Al. ,,Deze boot staat voor ons symbool voor de niets en niemand ontziende groei van Amazon.’’



Black Friday is een Amerikaans fenomeen dat de vrijdag na Thanksgiving plaatsvindt. Het koopjesfestijn is sinds enkele jaren ook buiten de VS bekend. Winkeliers lokken klanten naar hun winkel met scherpe aanbiedingen. Ook Amazon heeft ieder jaar korting op producten tijdens Black Friday.