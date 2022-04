Megadeal rond: Twitter akkoord met overname door Tesla-baas Elon Musk

Eerder vandaag meldden ingewijden dat de gesprekken met Musk zich in de laatste fase van de onderhandelingen bevonden. De handel in het aandeel Twitter werd vanavond tijdelijk stilgelegd op de beurs in New York. Dat wees erop dat er nieuws in aantocht was rond het socialemediabedrijf.



Tesla-topman Musk kocht zich eerder dit jaar in bij Twitter - de miljardair kocht 9 procent van de aandelen en werd daarmee grootste aandeelhouder - en bracht later een bod van 43 miljard dollar uit op het platform. Musk vindt dat het platform voor korte berichtjes veel potentie heeft, maar dat die nu nog niet wordt waargemaakt.



Met de overname, die Musk als privépersoon doet en niet met bijvoorbeeld middelen van Tesla, wil hij van Twitter een soort bastion voor de vrijheid van meningsuiting maken. Die vrijheid is de basis van een goed functionerende democratie, benadrukt Musk in een verklaring. Daarin zei hij ook nog grote potentie te zien in Twitter en ernaar uit te kijken om met het bedrijf aan de slag te gaan.



De afgelopen paar dagen had Musk al ontmoetingen met aandeelhouders van Twitter om steun te vergaren voor zijn bod. Veel aandeelhouders namen contact op met Twitter nadat Musk zijn plannen voor de overname vorige week ontvouwde, om te benadrukken dat het bedrijf deze kans niet moest laten lopen. Nadat bekend werd dat Musk interesse had in Twitter steeg de beurswaarde van het socialemediabedrijf met bijna 2 miljard dollar.



Beleggers reageerden positief op het nieuws over de deal. Op Wall Street steeg de koers van het aandeel Twitter bijna 7 procent, tot ongeveer de prijs die Musk over heeft voor de stukken. Toezichthouders zullen komende tijd waarschijnlijk nog wel naar de deal gaan kijken. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van het jaar kan worden afgerond.