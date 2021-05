Met de app van Viresh werd een internationale roversbende opgespoord

Het is meteen het grootste succes dat Viresh Jagesser, de bedenker van de app Meld een vermoeden had. Een ambtenaar zag een leeg huis, maar gek genoeg kwam er steeds wel post binnen. Hij tikte het adres in, en zag wonderwel dat op het adres veel auto's geregistreerd waren. Via de voor deze ambtenaar best nieuwe app 'Meld een vermoeden’ deed hij een melding. De gemeentelijke Haagse Pandbrigade, die misstanden in woningen opspoort, ging er mee aan de slag. Ook de politie ging aan het werk.