Met deze app pas je alle schoenen ter wereld met ‘augmented reality’

De app maakt gebruik van augmented reality. Dat is een techniek waarbij er beelden worden geprojecteerd op videobeelden van de ‘echte’ wereld. Veel smartphone-ontwikkelaars, maar met name Apple zet daar nu op in. Vooral in de marketing zou het een belangrijke techniek kunnen zijn. Het is namelijk zo dat een product sneller gekocht wordt als we het in onze eigen omgeving zien. Of dat nou ons lichaam of onze woonkamer is.