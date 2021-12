Met deze apps houd jij je goede voornemens (eindelijk) vol

Stoppen met roken

Steeds minder mensen roken sigaretten, en je kunt überhaupt op steeds minder plekken roken. Toch vinden rokers het nog steeds lastig om hun nicotineverslaving een halt toe te roepen. Een app kan ondersteuning bieden om te minderen en uiteindelijk zelfs te stoppen.

Stopstone (Android, iOS) is een gratis app die ontwikkeld is door het Trimbos-instituut in samenwerking met jongeren, maar die natuurlijk ook door volwassen en ouderen gebruikt kan worden. De app is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en probeert het gedrag van de roker te veranderen. Bovendien krijg je direct te zien hoeveel geld je bespaart na iedere dag dat je niet rookt.

Andere vergelijkbare apps zijn De Stopcoach (Android, iOS) en Flamy – stoppen met roken (Android). Die laatste is speelser, laat je wedstrijden doen met vrienden en biedt games aan die je afleiden van het roken. De Stopcoach is persoonlijker, en biedt acht weken lang advies en motiverende begeleiding.

Minder drinken

Veel mensen lassen na de feestdagen Dry January in: ze willen het jaar goed beginnen door na alle champagne, wijntjes en biertjes een maand lang helemaal geen drank meer te nuttigen. Maar van het ene op het andere moment stoppen met de inname van alcohol is niet voor iedereen weggelegd en daarom bieden deze apps een helpende hand.

De Minder Drinken app (Android, iOS) is een vrij simpel vormgegeven app die doet wat het moet doen. Je brengt in kaart hoeveel je drinkt, waarom je wilt minderen en hoe je dit vervolgens zou willen doen. De app Maxx (Android, iOS) oogt frisser en moderner dan Minder Drinken en is bedoeld voor mensen die minder of geen alcohol willen drinken. Je kunt je alcoholgebruik bijhouden met een logboek en in de gratis app doelen stellen. De app helpt je bij de voorbereiding van situaties waarin jij het lastig vindt om niet (te veel) te drinken en je aan je ‘max’ te houden, zoals bijvoorbeeld op feestjes.

Georganiseerder werken

Veel mensen willen hun manier van werken efficiënter inrichten. Er zijn gelukkig honderden verschillende apps die je helpen takenlijstjes af te vinken en geconcentreerder te werken.

Remember The Milk (Android, iOS) is een heel bekende. Met een gratis account kun je in deze takenlijstjes-app taken noteren, deadlinedata instellen, aanvullende informatie toevoegen en ook verbinding maken met Gmail, Google Agenda en Evernote: handig. Daarnaast kun je je To Do-lijsten delen met anderen.

Focus To-Do (Android, iOS) combineert het managen van taken met de welbekende Pomodoro Timer, die het werk opdeelt in sessies van 25 minuten en daarna enkele minuten rust. Zo word je beter in het vastleggen van taken en het organiseren van je werk. Je kan ook een focustimer starten en je concentratie verbeteren.

Todoist (Android, iOS) is er als gratis en als betaalde variant. De app kan communiceren met verschillende apparaten tegelijk, analyseert je productiviteit, is snel én intuïtief. Goed om te weten: hij werkt naadloos met externe apps zoals bijvoorbeeld Dropbox, Google Maps, Workflow, Google Agenda en diverse emailprogramma’s.

Meer water drinken op een dag

Als je wil beginnen met afvallen of je beter wil concentreren is het een goed idee om elke dag genoeg water te drinken. Het is ook de meest laagdrempelige manier om ‘iets goed te doen’ voor je lijf.

WaterLama (iOS) is een leuke app die op een kleurrijke en speelse manier gebruikers motiveert om genoeg water te drinken door van deze activiteit een game te maken met allerlei grappige figuren, bonussen en stickers. Waterlogged (Android) doet min of meer hetzelfde, maar lijkt iets minder op een spel.

Gezonder leven, afvallen

De kerstkilootjes kun je kwijtraken door gezonder te leven, meer te bewegen en iets scherper op je calorie-inname te letten. De app Mijn Eetmeter (Android, iOS) is een gratis app afkomstig van het Nederlandse Voedingscentrum en laat je nauwkeurig bijhouden wat je eet en drinkt, én hoeveel je beweegt. Vervolgens krijg je een overzicht en voedingsadvies op basis van de Schijf van Vijf.

Lifesum (Android, iOS) is een stuk uitgebreider en is er als gratis en als betaalde variant. De app is fijn vormgegeven en overzichtelijk. Een dashboard toont wat je gegeten hebt en wat je nog ‘mag’ eten. Ook het aantal verbrandde calorieën door sporten komt in beeld.

Noom (Android, iOS) zoomt vooral in op het psychologische aspect van afvallen. Daarbij komen eetgewoonten en sporten, maar ook zaken als rust en slaap aan bod. Noom is uniek omdat het een aantal factoren meeweegt, zoals leeftijd, lengte, gewicht, activiteitenniveau, doelstellingen en medische geschiedenis. Vervolgens wordt in samenwerking met een gezondheids- en voedingsdeskundige een plan opgesteld om de doelen te bereiken.

