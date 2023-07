Met deze apps is het monteren van je vakantievideo een fluitje van een cent

69 miljard dollar Me­ga-overname dreigt te stranden: rechter VS blokkeert tijdelijk deal Activision en Microsoft

De overname van gamesbedrijf Activision Blizzard door Xbox-maker Microsoft is tijdelijk geblokkeerd door een rechter in Californië. Volgens de districtsrechter in San Francisco is de tijdelijke blokkade nodig om de status quo te handhaven, nadat de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) maandag een spoedverzoek indiende om de overname tegen te houden.