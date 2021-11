Met deze sites maak je supersnel een sinterklaasgedicht

De Sint is weer in het land – we zijn opnieuw bij surprises en gedichten maken aanbeland. Om jezelf niet met stress te overstelpen, zullen onderstaande tips je een handje helpen

Sinterklaas is een langlopende traditie. Jaarlijks vieren miljoenen Nederlanders het volksfeest vol pepernoten, cadeautjes, surprises en gedichten. Met name dat laatste roept nog wel eens afkeer op. Wat voor de één een uitgelezen moment is om iemand met een scherpe pen eens flink aan te pakken op rijm, is voor de ander een opgave waar dagen tegenop wordt gezien. Met onderstaande tips én rijmwebsites heb je een gedicht in mum van tijd uit je toetsenbord geramd.

Basistips voor het schrijven van sinterklaasgedichten

Als je weet dat je opziet tegen het maken van een gedicht, begin dan op tijd. Beter dat je het gedicht al twee weken voor het heerlijk avondje klaar hebt, dan dat je op 3 of 4 december nog koortsachtig loop te ploeteren. En als je aan de slag gaat, probeer dan wat persoonlijke anekdotes in het gedicht te verwerken. Als je dat lastig vindt, kun je altijd informeren bij de partner van diegene wiens lootje je hebt getrokken of er nog verhalen zijn die dienst kunnen doen als onderwerp. Of bij iemand anders die dichtbij die persoon staat.

Je gedicht hoeft niet in één keer af. Je kan beter kleine gedichtjes samenvoegen, zo ben je waarschijnlijk sneller klaar. Als je steeds vier of acht zinnen per keer doet en dit uiteindelijk op een logische manier samenvoegt, heb je waarschijnlijk al snel een leuk gedicht. Ben je klaar, lees het gedicht dan een keer hardop voor. Zo controleer je of het gedicht vloeiend loopt of dat je toch nog iets moet schaven.

Rijmwebsites

Ben je op zoek naar variatie; de meeste mensen dichten volgens het AABB-schema, waarbij zin 1 en zin 2 op elkaar rijmen, evenals zin 3 en 4. Bijvoorbeeld met als laatste woorden: man (1) – koekenpan (2) – stoken (3) – koken (4). Dat hoeft dus helemaal niet, schema’s als ABAB of ABCA kunnen ook prima.

Kom je vast te zitten met woorden die niet of lastig rijmen, dan zijn er tal van rijmwoordenwebsites die je een eind op weg kunnen helpen. Mijnwoordenboek, rijmwoordenboek.vandale en sinterklaasgedichten komen altijd goed van pas, zelfs voor de meest doorgewinterde gedichtenschrijver. Ook handig is festisite; deze website geeft de klanken van het woord aan en sorteert de woorden dus op de eindklank. Zo kan je een beetje sjoemelen als je er even niet uitkomt.

Complete gedichten, kant en klaar voor je gemaakt

Kom je er met bovenstaande websites en opgeleverde rijmwoorden toch nog niet uit, dan is er nog een andere optie: gedichtengenerators. Dit is wel een aartsluie optie en gaat natuurlijk voorbij aan het hele idee van surprises en gedichten maken: even de tijd nemen voor iemand en deze al dan niet met een vette knipoog in het zonnetje zetten. Nood breekt soms wet, en dan zijn deze websites een handige laatste strohalm. Hou er wel rekening mee dat het nogal algemene, weinig persoonlijke gedichten oplevert.

Websites als sinterklaasgedichtenmaken, dotsphinxsinterklaasgedichten en sinterklaasfm werken allemaal min of meer volgens hetzelfde principe. Het is heel eenvoudig: je geeft antwoord op een paar vragen die gesteld worden (naam, leeftijd, hobby, cadeau), je drukt op ‘maak gedicht’ en vervolgens rolt er een compleet gedicht uit. Je kan natuurlijk nog wat zinnen aanpassen om het iets persoonlijker te maken.

