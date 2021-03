Met deze vijf tips maak je thuis goedkopere printjes

Lockdown of niet, thuiswerken is een blijvertje. Met als gevolg dat diverse apparaten vrijwel dagelijks intensief worden gebruikt, zoals de koffiemachine en de laptop. Ook de printer staat veel vaker te ratelen en dat kan best in de papieren lopen. Een standaard pagina printen kost ongeveer 2,5 cent, maar dat bedrag schiet omhoog als je voor kleur of hoge kwaliteit kiest.