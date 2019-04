Met deze Xbox headset kun je gamen, bellen en muziek luisteren tegelijk

Het Deense SteelSeries komt met een nieuwe headset op de proppen waarmee je eigenlijk alles tegelijk kunt doen. Met de draadloze Arctis 9x kun je uiteraard gewoon gamen. Maar via een bluetooth-verbinding kun je ook bellen, muziek luisteren of gebruiken voor VoIP-chat.

Handig aan deze koptelefoon is dat hij met de Xbox One contact maakt via Xbox Wireless, het draadloze systeem van de spelcomputer waar ook de controller gebruik van maakt. En dankzij de dual wireless-technologie kun je tegelijkertijd apparaten verbinden via bluetooth.

Lees ook Deze betaalbare oordoppen raak je niet kwijt en bieden uitstekend geluid Lees meer

Bellen tijdens het gamen

In feite kun je dan tijdens het binnenhalen van een victory royale gewoon dat telefoontje van je moeder wél opnemen. Met een wieltje aan de zijkant kun je het geluid van de Xbox afzonderlijk van het telefoongesprek harder of zachter zetten. Als je meer zin hebt in een soundtrack van je persoonlijke muziek tijdens het gamen, kan dat ook. Je kunt elk bluetooth-apparaat aansluiten.

Muziek luisteren zonder Xbox

De headset is ook geschikt als 'stand alone’ koptelefoon, zonder de Xbox. Zo kun je ook in de trein of in het vliegtuig draadloos naar muziek luisteren. De microfoon is uitschuifbaar, dus loop je niet voor aap als je de headset zonder Xbox gebruikt.