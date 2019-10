Met gamefestival Dreamhack haalt Rotterdam een event van wereldformaat binnen

Jong en oud, hardcore en casual kunnen zich daar tegoed doen aan pro-gamingtoernooien, cosplay, een expo, een 48 uur durende LAN-party, het NK indoor droneracen, een airsofttoernooi en er is de mogelijkheid om enkele grote Nederlandse namen bekend van YouTube en Twitch te ontmoeten.

Lees ook Gamers maken dit weekend kans op miljoenen in gametoernooi Lees meer

Volledig scherm Het gamefestival Dreamhack komt naar Ahoy. © ANP DreamHack begon als een LAN-party, een bijeenkomst waarbij vrienden hun pc’s allemaal op dezelfde plek zetten en tegen elkaar games spelen. De ervaring leert dat ten opzichte van ‘gewoon’ online gamen, een LAN-party zorgt voor nauwere samenwerking tussen teamgenoten en gemoederen die op een positieve manier veel hoger op kunnen lopen. In het kort: het is veel socialer, gezelliger én spannender.

Het evenement zag het levenslicht in Zweden, in een schoolkantine, begin jaren 90. Een stel basisschoolkinderen in het plaatsje Malung organiseerde daar de eerste bijeenkomst van wat inmiddels is uitgegroeid tot een waar digitaal festival, met een groot aanbod aan vermaak om een breed publiek te trekken. Het evenement doet tegenwoordig naast Zweden ook landen aan als Spanje, Duitsland, Frankrijk, India, Brazilië, de VS en Canada. En nu dus ook Nederland.

Toernooien

De headliners van het festival zijn de toernooien, waar professionele gamers van over de hele wereld aan meedoen. In de games Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive en Brawlhalla maken gamers kans op prijzenpotten van respectievelijk 225.000, 90.000 en 27.000 euro. De professionele deelnemers die dergelijke bedragen aantrekken, zijn evenzo serieus te noemen. Verder wordt er ook een Super Smash Bros. Melee-toernooi gehouden, een klassiek, bijna twee decennia oud vechtspel met nog altijd een buitengewoon levendig en fanatiek toernooicircuit.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm © REUTERS

Wie wel veel van gamen houdt, maar het allemaal niet zo serieus neemt als de profs, is het evenement waar het allemaal mee begon nog altijd van de partij: de LAN-party. In hal 2 van Rotterdam Ahoy is plaats voor 800 spelers die 48 uur lang onafgebroken tegen elkaar kunnen gamen. Dit is bring your own computer, maar de organisatie biedt ook de mogelijkheid om hardware, zelfs inclusief heuse gamingstoel, te huren. Op de LAN-party kan je terecht voor games als Rainbow Six Siege, Fortnite, Rocket League, Overwatch, FIFA en meer. Voor bezoekers van de LAN-party is er bovendien de mogelijkheid om te slapen en te douchen, hoewel het eigenlijk ook een soort gebruik is om praktisch écht non-stop te gamen.

Eigen cultuur

Volledig scherm Ole Sollie (http://Solliefoto.se) DreamHack winterfestival in Jonköping 2017 © DreamHack De gamewereld kent ook bekende influencers: personages bekend van YouTube of streamingsite Twitch die games spelen voor het vermaak van en interactie met hun publiek. Namen als Yarasky, SpookiMan8, Melania en Morrog zullen de ingelezen gamer wellicht bekend in de oren klinken. In totaal zestig van deze personages zijn aanwezig voor een meet-and-greet en zelfs om de strijd tegen ze aan te gaan in verschillende games.

Op hetzelfde podium waar de influencers te vinden zijn, worden ook de DreamHack Rotterdam 2019 Cosplay Championships gehouden, ook een onderdeel van de gamecultuur. Cosplay draait erom dat men zich verkleedt als een personage uit in dit geval een videogame, waarbij soms extreme middelen ingezet worden. Denk niet alleen aan uitgebreide, ingewikkelde, zelfgemaakte kostuums, maar ook verlichting, rookmachines, wapentuig en gemotoriseerde onderdelen als vleugels. Soms ook bewust van een ander geslacht, een andere huidskleur of met een ronduit komische draai.

Gezonde foodtrucks

Ben je op zoek naar nieuwe games of hardware om te proberen, dan tracht DreamHack je daar ook in te voorzien. Merken als Sony PlayStation, Ubisoft, Samsung, Logitech, HP, MSI en webwinkel Alternate stallen hun waren uitgebreid uit voor bezoekers. Ook zijn hier foodtrucks aanwezig met gevarieerd en verantwoord eten, volgens de organisatie van het evenement ,,juist om het stereotype van pizza en energydrink te doorbreken”.

Ahoy heeft zelf ook wat voorgeschiedenis met gaming. In 2016 organiseerde men daar een toernooi rondom de game League of Legends. ,,Dat was tot onze verrassing gewoon volledig uitverkocht”, vertelt Erika Bronkhorst, eventmanager bij Ahoy. ,,Daarmee was eigenlijk het zaadje geplant. Toen wisten we dat we met professioneel gamen iets moesten doen. Een aantal jaar later is de eerste editie van het Rotterdam Games Week en het debuut van DreamHack in Nederland daar het resultaat van.”

Quote We willen het Amsterdam Dance Event van het Nederland­se gaming worden Bronkhorst spreekt ook een sterke overtuiging en wens uit wat betreft het jaarlijks terugkeren van de twee namen. ,,We willen het Amsterdam Dance Event van het Nederlandse gaming worden.”

Tot slot wil Ahoy de Rotterdam Games Week ook combineren met onderwijs. Op vrijdag zijn verschillende middelbare scholen uit de regio uitgenodigd om meer te leren over professioneel gamen, gamen met mate en trends binnen en de toekomst van de gamingindustrie. Echter, iedereen met een kaartje voor het evenement kan deze onderdelen gewoon bijwonen.

De officiële aftrap van DreamHack is donderdag al, in de vorm van livestreams op de kanalen van de aanwezige streamers, vanaf de Stream Studio die in Ahoy is opgezet. Voor meer informatie, inclusief het gehele programma en andere evenementen in het kader van Rotterdam Games Week, kan je terecht op rotterdamgamesweek.com.