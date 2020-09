Met je hoofd in de wolken, rondtollende ogen en een vrouw met een baard: nieuwe lading emoji’s goedgekeurd

Ook in de nieuwe update: een gebroken hart dat weer genezen is en een gezicht dat mogelijk voor velen de kwelling van 2020 perfect uitdrukt: voelen we ons niet allemaal een beetje zoals het mannetje met de rondtollende ogen? Groggy, licht onpasselijk, wat doorgedraaid? Ook passend: het gezicht dat eens goed uitademt. Een zucht, opluchting, vermoeidheid? Kan allemaal.