Met welke oplader is je smartphone het snelst opgeladen?

Het klinkt verleidelijk: een krachtige oplader waarmee je smartphone in no time weer een volle batterij heeft. Toch is de praktijk iets complexer, want de snelheid waarmee dat kan hangt natuurlijk ook van je toestel af. Kijk daarom bij je keuze niet alleen naar de aansluiting maar ook naar het vermogen. Zeker bij snelladers zal je vrijwel altijd een oplader van hetzelfde merk als je smartphone nodig hebben.

Anker PowerPort Speed Oplader

Volledig scherm Anker PowerPort Speed Oplader. © rv

Het mooie aan de Anker PowerPort is niet per se dat je er je toestel snel mee kan opladen. Nee, wat dit toestel uniek maakt is dat hij maar liefst vijf poorten heeft. Twee van de vijf poorten ondersteunen Quick Charge, die je kan gebruiken om tussendoor je smartphone of powerbank snel op te laden. De drie andere poorten kan je gebruiken om een tablet, smartwatch of ander toestel op normaal tempo op te laden.

Samsung 45W

Volledig scherm Samsung 45W © rv

Heb je een Samsung Galaxy S20 Ultra, Note 10 Plus of Tab S7? Deze toptoestellen van Samsung ondersteunen opladen met een vermogen van 45 watt, waardoor ze in ongeveer een uur volledig up and running zijn! Helaas heb je met oudere of goedkopere Samsung-toestellen weinig aan deze oplader. In dat geval is een lader van bijvoorbeeld 15 watt een betere optie.

Apple 30W usb-C Power Adapter

Volledig scherm Apple 30W usb-C Power Adapter. © rv

Ook Apple heeft laders die krachtiger dan gemiddeld zijn. De iPhones die vanaf de iPhone 8 verschenen kunnen namelijk binnen een half uur voor 50 procent opladen dankzij de snellaadfunctie. Let op: om een iPhone 12 snel te kunnen opladen, heb je een Apple-oplader van minstens 20 watt nodig. Je kan ook opladers van een ander merk gebruiken, als die usb Power Delivery ondersteunen.

Belkin Boost Up Draadloze Oplader 15W

Volledig scherm Belkin Boost Up Draadloze Oplader 15W. © rv

Wanneer je geen zin hebt in gedoe met kabels, is een draadloze oplader een handige oplossing. Die leg je op je bureau of nachtkastje, waarna je je smartphone gewoon op de houder legt. De meeste toestellen laden op met 5 of 10 watt, maar Belkin heeft met de Boost Up een oplader die dat met 15 watt doet. Die is compatibel met vrijwel elk merk. Alleen de iPhone 12 kan hier geen gebruik maken van het opladen op maximale snelheid, omdat het vermogen te laag is.

Xiaomi Draadloze 20Watt autolader (vanaf 33,40 euro)

Volledig scherm Xiaomi Draadloze 20Watt autolader. © rv

Ben je vaak met de auto op pad? Zorg er dan voor dat je steeds een autolader in je handschoenenkastje hebt liggen! Of nog beter: ga voor een model dat je tegelijkertijd kan gebruiken als houder voor je smartphone. Deze autolader van Xiaomi is extra handig, omdat hij je toestel draadloos met 20 watt oplaadt. Het is universeel te gebruiken met smartphones die draadloos opladen ondersteunen, maar ze mogen niet breder dan 81 millimeter zijn.

