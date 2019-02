Met YouTube Kids krijgen ouders controle over kijkgedrag kroost

Vier jaar na introductie in de VS is Google's jeugdversie van YouTube vanaf dinsdag ook in Nederland beschikbaar. Op YouTube Kids staan miljoenen kindvriendelijke video’s, van de smurfen tot The Voice Kids. Ouders kunnen bovendien op diverse manieren het kijkgedrag van hun kroost controleren.

Het heeft enkele jaren geduurd, maar dan heb je wat, zeggen ze bij Google Nederland in Amsterdam. ,,We hebben nadrukkelijk niet de Amerikaanse app gekopieerd, maar namen de tijd om YouTube Kids voor Nederland en België geschikt te maken,” vertelt Gregory Dray, verantwoordelijk voor YouTube Kids in Europa.



Het resultaat valt vanaf vandaag gratis te downloaden in de Google Play Store en in de Appstore van Apple. YouTube Kids richt zich op kinderen van 0 tot 13 jaar. Video's zijn gerangschikt in vier categorieën: shows, muziek, studeren en ontdekken.



Het moet gezegd, de techgigant schotelt de jonge Nederlandse kijkers een uitgebreid aanbod voor. Talloze Hollandse en Vlaamse kijkcijferhits zijn op YouTube Kids te vinden. Neem The Voice Kids van Talpa en diverse series van Studio 100, zoals Maja de Bij, de smurfen en K3. ,,Wij hebben daarvoor sterke partnerschappen met Talpa en met Studio 100,” vertelt Dray. Andere bekende programma's: Nijntje, Bumba en Sesamstraat. Maar er zijn ook veel educatieve filmpjes te zien.



De kindvriendelijke interface is geheel in het Nederlands. Minstens zo belangrijk is het plezieren van Nederlandse ouders. ,,Met YouTube Kids willen we ouders de controle geven over wat en hoeveel hun kinderen kijken”, zegt Dray. Hij laat zien dat ouders de schermtijd kunnen instellen. Na bijvoorbeeld een uur per dag kan zoon- of dochterlief dan niet verder kijken.

Quote We willen ouders de controle geven over het kijkgedrag van hun kinderen Gregory Gray, hoofd YouTube Kids Europa

Kijkgeschiedenis

Ouders kunnen verder de zoekfunctie uitzetten en handmatig video’s of kinderkanalen selecteren, die hun kroost mag zien, voegt Marijn Poeschmann, landenhoofd YouTube Benelux, toe. Voor elk kind valt bovendien een apart profiel aan te maken. ,,Programma's die een ouder kind mag zien, zijn zo niet toegankelijk voor diens jongere zus of broer.” Verder valt de kijkgeschiedenis te raadplegen.



YouTube Kids is zoals Google's meeste andere diensten gratis, maar dat kent zijn prijs in de vorm van reclames. Toch is het bedrijf een stuk strikter dan op het reguliere YouTube. ,,We verkopen bijvoorbeeld geen geautomatiseerde pre-rolls, zoals op het reguliere YouTube,” wijst Poeschmann op de korte commercials van 10 tot 20 seconden die standaard voor aangeklikte video's afspelen.



Ook kunnen bedrijven reclames niet gericht targeten op een zeer specifiek deel, zoals vijfjarige meisjes of jongens tussen de acht tot tien jaar oud. Kinderen hoeven daarnaast geen Google-account aan te maken. ,,Het loopt allemaal via het account van de ouders.”



Mochten ouders hun kinderen helemaal geen reclame willen voorschotelen, dan kunnen ze een abonnement op YouTube Premium (€11,99 per maand) overwegen. YouTube Kids is daar onderdeel van. Komende maand kent YouTube Kids ter kennismaking overigens helemaal geen reclame, belooft Google.

Volledig scherm Het app-icoontje van YouTube Kids © Dreamstime

Verkeerde video's