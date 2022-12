Microsoft mag gamebedrijf achter Call of Duty en World of Warcraft niet overnemen

Als Microsoft merken als Call of Duty in handen krijgt, heeft het techbedrijf volgens de toezichthouder zowel de mogelijkheid als het motief om de concurrentie te beperken. Zo zou de prijs van Activision-spellen of de kwaliteit ervan op andere spelcomputers kunnen worden aangepast. Of zouden spellen of uitbreidingssets daarvoor later beschikbaar kunnen komen voor spelers op bijvoorbeeld de Playstation van Sony.