Microsoft sluit 10-jarige deal met Nintendo over Call of Duty

De deal tussen het Amerikaanse techbedrijf en de Japanse maker van spelconsoles toont aan dat bedrijven meer bereid zijn om belangrijke titels in de game-industrie te delen op het moment dat er veel overnames zijn in de sector.

De overeenkomst tussen de bedrijven is nog wel afhankelijk van de afronding van de overname van Activision Blizzard, de ontwikkelaar van Call of Duty , door Microsoft. Met die begin dit jaar aangekondigde deal is een bedrag van 69 miljard dollar gemoeid. De overname van Activision, dat ook achter titels als World of Warcraft en Guitar Hero zit, zou Microsoft het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld maken.

De overname van Activision wordt door onder andere de Europese Commissie onderzocht. De vrees bestaat dat met de deal populaire spellen alleen nog maar te spelen zijn op de Xbox van Microsoft. Microsoft probeerde bezorgde gamers eerder gerust te stellen met de opmerking dat Call of Duty ook voor de PlayStation van rivaal Sony beschikbaar zal blijven. Maar Sony gelooft dat niet. Sony vindt het aanbod van Microsoft, dat gelijk is aan de deal met Nintendo, van tijdelijke aard en daarmee ontoereikend.

Microsoft zei ook dat het Call of Duty ook wil aanbieden op het Steam-platform van Valve op hetzelfde moment dat het wordt uitgebracht op Xbox. ,,Onze bedoeling is om relevanter te worden op meer schermen”, zei de baas van de Xbox-divisie Phil Spencer tegen Bloomberg TV. ,,We hebben een vrij goed idee over hoe we een win-winrelatie kunnen opbouwen met Nintendo en eerlijk gezegd ook Sony.”