Microsoft weigert software gezichtsherkenning te verkopen aan politie

Nog nooit kwamen er in één kwartaal zoveel betalende abonnees bij voor Netflix

13:51 In het eerste kwartaal van 2019 heeft Netflix er wereldwijd 9,6 miljoen betalende abonnees bij gekregen. Dat is een record voor de streamingdienst. De meeste abonnees (7,86 miljoen) kwamen erbij buiten de VS. Het bedrijf heeft nu in totaal bijna 149 miljoen betalende kijkers.