Microsoft Word gaat woorden voorspellen met AI

Rekenwonder Hoe deze ingenieuze monstercom­pu­ter de wereld kan veranderen

13 februari We koesteren onze laptop en pc. Maar die verbleken in rekenkracht bij de quantumcomputers. Hoe staat het met de ontwikkeling ervan? ,,We zijn de komende tien jaar al bezig om ze niet al na één milliseconde te laten crashen’’, zegt Carlo Beenakker, hoogleraar theorie van de vaste stof.