Mijlpaal: 3 miljoenste glasvezelaansluiting, helft Nederland op glas aangesloten

Een gezin aan de Zwolse Eikenlaan is de gelukkige: zij zijn afgelopen week als 3 miljoenste huishouden in Nederland door KPN van een glasvezelaansluiting voorzien. Mede door de inspanningen van ‘s lands grootste telecombedrijf beschikken nu 3,9 miljoen van de bijna 8 miljoen Nederlandse huishoudens – bijna de helft – over toegang tot supersnel internet via glasvezel. In driekwart van de gevallen dus via KPN. De overige kwart worden verzorgd door aanbieders als E-Fiber en T-Mobile.