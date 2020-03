Miljardair gebruikt gezichtsherkenningsoftware om date van zijn dochter te identificeren

Een New Yorkse miljardair heeft gezichtsherkenningsoftware, die hij in zijn supermarkten wil inzetten tegen winkeldieven, gebruikt om te achterhalen wie de date van zijn dochter (29) was. Dat heeft John Catsimatidis zelf toegegeven aan de New York Post . ,,Goeie vaders houden hun dochters in de gaten.’’

Catsimatidis is eigenaar van de supermarktketen Gristedes met 31 vestigingen in de stadsdelen Manhattan en Brooklyn. Forbes schat zijn persoonlijk vermogen op 3,1 miljard euro. De Republikein, die in 2013 burgemeester van de Big Apple trachtte te worden, at in oktober 2018 in het gerenommeerde restaurant Cipriani Downtown en zag zijn dochter Andrea enkele tafels verder dineren. Maar wie was die man in haar bijzijn, wou de ondernemer weten. De zeventiger huivert ervoor dat zijn dochter zich zou inlaten met een ‘charlatan’ die enkel uit is op haar fortuin. ,,Goeie vaders houden hun dochters in de gaten’’, luidt het. Een ober moest op vraag van de miljardair in het geniep een foto nemen met zijn smartphone en het beeld naar hem doorsturen.

‘Binnen de twintig seconden’

De miljardair voerde de foto van de onbekende man in bij de controversiële Amerikaanse app Clearview AI. Het bedrijf ontwikkelde technologie die gezichten kan matchen met een database van meer dan drie miljard foto’s die van internet en sociale media zijn geplukt. Met succes. ,,Binnen de twintig seconden hadden we een foto van hem gevonden. Hij bleek oké”, aldus Catsimatidis aan de krant. De precieze identiteit houdt hij voor zich. De zeventiger wou enkel kwijt dat het een risicokapitaalverschaffer was uit San Francisco. Een goede partij dus, lezen we tussen de regels door. Papa maakte even later een praatje met zijn dochter en haar mannelijk gezelschap. ,,Ze hebben er niets van geweten.”

Omstreden

Gristedes kreeg in 2016 te maken met een winkeldiefstallenplaag waarbij dieven sportzakken vol Häagen-Dazs-roomijs buitmaakten. Ze verkochten de dozen op de zwarte markt door aan eetgelegenheden. De miljardair nam maatregelen en plaatste als proef in zeker één filiaal slimme camera’s van Clearview AI, ook al is de technologie omstreden en mogelijk ongrondwettelijk.



De start-up is onderwerp van een privacy-onderzoek door senatoren in Washington DC. Het bedrijf verklaarde eerder namelijk dat enkel de autoriteiten in de VS en Canada toegang hebben tot de technologie om criminaliteit tegen te gaan. Begin dit jaar kwam echter aan het licht dat ook talrijke bedrijven op de klantenlijst staan. Facebook, Twitter en Google-dochter YouTube hebben Clearview AI begin dit jaar al dringend verzocht de verzamelde gegevens uit de database te verwijderen.