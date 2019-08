Miljoenen computers kwetsbaar na fout met Intel-chips: ‘Update Windows meteen’

Dat gat werd snel gedicht, maar er bestond nog een manier om toegang te krijgen tot deze informatie. BitDefender vond dat lek en heeft Intel en Microsoft de tijd gegeven om een fix te maken. Nu die oplossing er is, is het lek gepubliceerd. BitDefender zegt echter dat een nieuw lek een kwestie van tijd is.

Alhoewel het lek dus openbaar is, is het bijzonder lastig te gebruiken. Hackers moeten flinke expertise hebben om daadwerkelijk iets te kunnen met het lek. Bij particulieren zullen de slachtoffers dus wel meevallen, in tegenstelling tot de traditionele phishing- en ransomware-hacks. Bij bedrijven is het risico hoger, aldus Bright.