Miljoenen Nederlanders ‘belazerd’ door populaire virusscanner, massaclaim in de maak

avastBeveiligingsbedrijf Avast heeft jarenlang miljoenen euro’s verdiend aan het doorverkopen van zeer gevoelige gegevens van miljoenen Nederlandse klanten. Stichting CUIC wil een schadevergoeding voor gedupeerde consumenten en sleept de Tsjechische antivirusgigant daarom voor de rechter. Dat doen ze in samenwerking met de bekende burgerrechtenorganisatie Privacy First. ,,Het is bizar dat uitgerekend Avast, een bedrijf dat staat voor online veiligheid, zo collectief misbruik heeft gemaakt van ons vertrouwen”, zegt een woordvoerder.

In december 2019 kwam Avast onder vuur te liggen toen bekend werd dat het jarenlang gevoelige informatie had verzameld. Het ging hierbij onder andere om Google-zoekopdrachten, gps-coördinaten, bezoeken aan pornowebsites, aankopen op webshops en zelfs de complete zoekgeschiedenis van klanten. ,,Het is de omgekeerde wereld. Je installeert een antivirusprogramma om je pc te beveiligen, en je krijgt er spionage voor terug. Wij vinden dit een groot schandaal”, briest de CUIC-woordvoerder.

Avast, inmiddels overgenomen door megaconcern Gen Digital, verkocht de informatie van miljoenen Nederlanders door via Jumpshot, een ander programma en dochteronderneming van het bedrijf. Jumpshot beloofde de computers van klanten ‘in een handomdraai te optimaliseren’. In de tussentijd verkocht Avast echter vele persoonsgegevens aan giganten als Google, Yelp, Microsoft en Pepsi. Deze bedrijven zouden miljoenen dollars betaald hebben voor ‘all clicks feed’. Dat zou het onlinegedrag van gebruikers analyseren en de plaatsen waarop ze klikken en de manier waarop ze navigeren op websites in detail bijhouden. Jumpshot meldde in 2018 dat het gegevens had van 100 miljoen unieke apparaten.

Excuses

Avast kreeg niet alleen van consumenten, maar ook van andere bedrijven fikse kritiek. Onder andere Mozilla haalde de extensie van het antivirusbedrijf en van dochterbedrijf AVG uit Firefox toen duidelijk werd dat Avast veel meer informatie verzamelde dan de bedoeling was. Ook Wladimir Palant, bedenker van AdBlock Plus, beschuldigde Avast en AVG van het bespioneren van gebruikers via de Online Security-extensies.

Inmiddels heeft de directie van Avast excuses aangeboden, maar dat is voor de Nederlandse privacywaakhond niet genoeg. ,,Je moet niet kunnen wegkomen met dit soort praktijken waar willens en wetens geld is verdiend aan privacyschending”, zegt Wilmar Hendriks. Hendriks is voorzitter van stichting Consumers United in Court (CUIC), die samen met Privacy First de massaclaim voorbereidt. ,,Mensen hebben geen idee aan wie hun gegevens allemaal verkocht zijn door Avast en waarvoor ze nu worden gebruikt. Daarvoor is een ‘sorry’ niet genoeg, anders verandert er nooit iets.”

Meer dan 435 miljoen gebruikers, waarvan vijf miljoen Nederlanders, hadden de afgelopen jaren op hun telefoon of pc antivirussoftware geïnstalleerd staan, waaronder AVG Online Security, Avast Secure Browser en AVG Secure Browser. Gebruikers installeerden de software in de verwachting de data op hun computers, mobiele telefoons en tablets zo te beveiligen tegen onder andere malware. Dat is besmette software die gebruikt wordt om gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot computersystemen.

Het is alsof een goede vriend bij je komt logeren, en hij je in je slaap berooft van al je kostbare spullen Woordvoerder van Privacy First

Klanten konden de software van Avast veelal gratis gebruiken. Daarvoor kregen zij advertenties te zien waarin het techbedrijf inspeelde op de behoefte aan digitale veiligheid, bijvoorbeeld door ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid hun kinderen te beschermen tijdens het surfen. ,,Het is schrijnend dat het bedrijf in de tussentijd bezig is geweest van jouw gegevens een soort handelswaar te maken. Dat is gewoon diefstal. Het is alsof een goede vriend bij je komt logeren, en hij je vervolgens in je slaap berooft van al je kostbare spullen. Wij moeten dit niet normaal gaan vinden. Het is tijd om paal en perk te stellen”, vindt de woordvoerder van CUIC.

Gesprek plaatsgevonden

In januari 2020 stopte Avast met het verkopen van gebruikersgegevens aan bedrijven. In november vorig jaar is er een gesprek geweest tussen een delegatie van Avast en CUIC. Dit heeft volgens de stichting niets opgeleverd. Daarom bereidt CUIC nu een dagvaarding voor met Privacy First om Avast voor de rechter te slepen. ,,Sorry zeggen is één ding, maar klanten compenseren voor hun gestolen gegevens zou pas écht een goed signaal zijn.”

Nederlanders die in de periode 2015-2020 een virusfilter of browserextensie van Avast op hun laptop, computer, telefoon of tablet hadden staan of op die van hun kinderen, worden opgeroepen zich aan te melden voor compensatie. Wilmar Hendriks: ,,Hoe meer consumenten zich aansluiten, hoe groter de kans dat Avast daadwerkelijk over de brug zal moeten komen met een schadevergoeding voor gebruikers.”

Stichting CUIC voert collectieve rechtszaken tegen organisaties die volgens haar de privacy van consumentenschenden. Op deze manier wil CUIC ‘het grondrecht privacy beschermen en bij datagraaiers meer bewustwording creëren’.

