Minister De Jonge: Datalek Donorregister had gegevens van zes miljoen Nederlanders

De minister kan in antwoord op Kamervragen niet zeggen hoe lang de externe harddisks vermist zijn. Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid dat het Nederlandse Donorregister beheert, ontdekte de vermissing op 20 februari van dit jaar. Toen bleek dat de twee harde schijven niet meer in hun kluis lagen. De schijven werden de laatste keer gebruikt in 2016.

Het CIBG heeft tot en met 12 maart gezocht naar de schijven maar heeft de zoekactie inmiddels gestaakt. ‘De schijven zijn niet meer gevonden en ik acht de kans minimaal dat de schijven alsnog op een later moment worden teruggevonden’, schrijft de minister.

Op de schijven stonden voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, donorkeuze, handtekening en burgerservicenummers van 6,9 miljoen donorformulieren van de periode februari 1998 tot juni 2010. In totaal gaat het om de gegevens van 6.058.250 personen, ‘inclusief personen die thans overleden zijn’.

Onbeveiligd

De minister bevestigt in de brief dat de schijven niet beveiligd waren. Uit verder onderzoek moet blijken waarom dat niet gebeurde. De Jonge sluit niet uit dat de schijven in handen van derde partijen zijn gekomen, maar hiervoor zouden nog geen aanwijzingen zijn. Het CIBG zou monitoren of er signalen van misbruik zijn.

De minister acht de kans op misbruik klein omdat het geen hack betreft en er geen aanwijzingen voor diefstal zijn. Ook verwijst De Jonge naar het standpunt van het Centraal meldpunt Identiteitsfraude en -fouten. Dat stelt dat naw-gegevens en geboortedatums ‘openbare gegevens’ zijn die ook via sociale media of zoekmachines te vinden zijn. De kans op misbruik met het burgerservicenummer is volgens hem klein, ‘omdat dit nummer enkel wordt gebruikt bij onder andere de overheid en in de zorgsector’.