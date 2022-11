Musk: blauw vinkje eind november nog niet terug op Twitter

Review Deze slimme sok en camera moeten je babyfoon vervangen: hoe goed werken ze?

Smarthomebedrijf Owlet heeft een slimme sok voor baby’s gemaakt, die aan de hand van hartslag laat zien wanneer je kindje precies slaapt. Bijkomend voordeel: nerveuze ouders kunnen makkelijk zien of hun kindje nog gewoon ligt te ademen in bed. We hebben hem getest.

15 november