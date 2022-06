Musk dreigt weg te lopen van Twitter-deal

Snapchat wil een laagje op jouw werkelijk­heid leggen

Versterk de werkelijkheid, ontsnap hem niet: dat is het motto van ceo Evan Spiegel van berichtenapp Snapchat. Snapchat werkt al jaren met ‘augmented reality’, dat een laagje digitale informatie over de echte wereld heen legt. ,,De manier waarop we camera’s gebruiken gaat de komende tien jaar helemaal veranderen.”

