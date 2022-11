Musk na chaos op Twitter: eind november is abonneren op blauw vinkje weer mogelijk

44 miljard dollar Brussel waarschuwt Twit­ter-baas Elon Musk, ontslag top kost 100 miljoen dollar

Elon Musk is donderdagavond eigenaar geworden van Twitter. Meteen toen de overname ter waarde van 44 miljard dollar rond was, heeft de miljardair de huidige Twitter-topman Parag Agrawal ontslagen. Enkele uren later schreef Musk op Twitter dat ‘de vogel is bevrijd’.

31 oktober