Musk zegt Twitteraccounts journalisten te herstellen na poll

Het ging om journalisten van onder meer de Amerikaanse media CNN, The New York Times en The Washington Post. Zij werden voor zeven dagen geschorst van Twitter. Musk beschuldigde hen van ‘doxing', het delen van persoonsgegevens op het internet. De miljardair stelde dat zij de veiligheid van zijn gezin in gevaar brachten door, soms indirect, over de locatie van zijn vliegtuig te schrijven.

De schorsingen kwamen Twitter internationaal op felle kritiek te staan. VN-chef António Guterres zei ‘zeer verontrust’ te zijn, Reporters Without Borders (RSF), een organisatie die zich inzet voor persvrijheid, sprak van ‘een bedreiging voor de democratie’. De Europese Commissie waarschuwde gisteren dat Twitter moet vrezen voor Europese strafmaatregelen als het journalisten van het sociale medium blijft weren. Eurocommissaris Vera Jourova noemde de berichten over de schorsingen ‘verontrustend’. Ook mediaorganisaties en verschillende landen veroordeelden de stap.

Poll

De Twitter-ceo vroeg gebruikers via een poll op het sociale medium of de schorsing nu of pas later opgeheven moet worden. Een meerderheid van de twitteraars koos voor dat eerste. ‘Jullie hebben gesproken', Twitterde Musk daarop. ‘De schorsing van accounts die mijn locatie doxten wordt nu opgeheven’.

Het was overigens de tweede poll van Musk over het gegeven. Een eerdere had meer opties. Te veel, stelde Musk later, waarop hij de poll opnieuw deed, met slechts twee keuzes. In beide gevallen vond een meerderheid dat de schorsing onmiddellijk opgeheven moest worden.

Vrijheid van meningsuiting

Elon Musk ging er toen hij Twitter aankocht prat op dat de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel zou staan, en beloofde toen nog dat het account waarmee live gevolgd kon worden waar Musk allemaal naartoe vloog, zou blijven bestaan. ‘Ook al is dat een directe bedreiging voor mijn veiligheid’, zei Musk erbij. Daar kwam hij dus deze week op terug.

Niet alleen het account @elonjet is verwijderd, ook maker @JxckSweeney kan niet meer op Twitter. En de blokkade ging verder: het was voor andere gebruikers niet meer mogelijk om te linken naar de andere sociale media van @elonjet, op Facebook of Instagram. Musk veranderde daarna de voorwaarden van het platform, zodat het niet meer toegestaan is om live-locaties van mensen te delen.