Nederlanders bouwen digitale tolk voor Oekraïners: ‘Microsoft sponsort een bedrag met zes nullen’

Pryvit, het woord voor ‘hoi, hoe gaat het’, kent Siebrand Dijkstra nog wel, maar om de conversatie met twee opgevangen Oekraïense families aan de gang te houden heb je echt een grotere woordenschat nodig. De bestaande vertaalhulpjes voor smartphones waren óf de taal niet machtig, of niet gebruiksvriendelijk genoeg naar Dijkstra’s zin.

Dus wat doen je dan? De ondernemer, die ooit aan de basis stond van het onderwijssoftwarepakket Magister, verwelkomde op donderdag een Oekraïens gezin en zette op vrijdag zijn team aan het programmeerwerk. Het resultaat werd deze week geïntroduceerd: geen app, maar een webapplicatie die je gewoon in je browser kunt draaien: pryv.it.

Daarmee kun je Nederlands tegen je telefoon spreken en hoort de ontvanger het in het Oekraïens vertaald terug, en vice versa. Bijkomende voordelen: er hoeft niets te worden gedownload, dankzij de anonimiteit is de privacy gewaarborgd én het is gratis.

De talenknobbel van pryv.it draait op de talenknobbel van Microsoft. Het bedrijf hoefde niet lang na te denken over Dijkstra’s verzoek om de diensten af te mogen nemen en doet aan serieuze sponsoring. ,,Dan heb je het al snel over een getal van zes cijfers”, aldus Dijkstra.

Daardoor kan de ondernemer de virtuele tolk op dit moment gratis aanbieden. Microsoft neemt het cloud- en servergedeelte voor zijn rekening, Dijkstra de ontwikkelkosten. Het is uiteraard onduidelijk hoe lang de oorlog en de vluchtelingenopvang nog duren, maar op termijn hopen ze dat de Nederlandse overheid ook aanhaakt bij dit initiatief.

Met de app is een gesprekje opzetten tussen Oekraïense gasten en het Nederlandse gastgezin een kwestie van simpelweg een QR-code uitwisselen. Daarna kan elke deelnemer (tot maximaal vijftien deelnemers) in zijn moedertaal tegen de smartphone praten en elkaar gewoon verstaan. In real time, zonder dat je met handen en voeten moet praten of moet hopen dat de boodschap in het gebrekkige Engels wel goed overkomt.

Dijkstra bracht in Friesland twee gevluchte gezinnen onder. Voor de vrouw en de negenjarige dochter van een ex-collega, die zelf in Kiev moest achterblijven, vond hij onderdak in het boothuis van vrienden. Voor een moeder uit Boetsja met een zesjarige en een baby van een maand oud en haar schoonzus werd een huis in Grou gehuurd. ,,Overdag bouwden we aan onze tool, en elke avond gingen we naar ze ze toe om de software in de praktijk te testen.”

De praktijktests gebeurden niet alleen bij mensen thuis. Zo konden Oekraïners - met de testversie - op het gemeentehuis eigenhandig een Burgerservicenummer aanvragen en verliep ook een intakegesprek tussen een schooldirecteur en een Oekraïense moeder via de smartphone op tafel.

Dijkstra: ,,We namen Angelina van 6 mee naar een springkussen in de buurt. Door de taalbarrière voel je je dan gedegradeerd tot een veredelde chauffeur. Dankzij ons tooltje kon ik toch een gesprek hebben met die meid. ‘Vond je het leuk, Angelina?’ ‘Ik zie dat je gevallen bent, doet het nog pijn?’ en ‘Zou je nog een volgende keer willen?’”

,,Fantastisch dat de techniek zo’n interactie mogelijk maakt. Dat je niet moeizaam woordje voor woordje met Google Translate zit te zoeken, maar dat je gewoon direct echt een dialoog hebt”, glundert Dijkstra.

De achterliggende spraakherkenning en uitspraak is indrukwekkend, maar helemaal foutloos is de technologie nog niet. Toen de baby - net een dag voor het uitbreken van de oorlog geboren - de hik had en Dijkstra vroeg of hij een boertje deed, werd dat: ,,Did he do a little farmer?” tot hilariteit over en weer. De applicatie kan een enorme hulp zijn, maar de Oekraïense moeders hebben zich ondertussen ook op Nederlandse leerboeken gestort.

