Nederlands bedrijf kan wereld veroveren met revolutionair ‘robothart’

In het RoboHouse in Delft zijn de oprichters en medewerkers van IMSystems druk bezig met de verhuizing. Het huidige pand is te klein geworden voor de ambities van de start-up. Nu het grote Canadese Linamar (een wereldspeler op het gebied onderdelen voor auto’s) samen met InnovationQuarter en Finindus bereid is gevonden om 3 miljoen euro in het bedrijf te steken, is er meer ruimte nodig voor de grootschalige productie van de drives. Die is gevonden in de buurgemeente Rijswijk, waar de onderneming binnenkort een pand van 600 vierkante meter in gebruik neemt.